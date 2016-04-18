Під Волновахою українські військові збили безпілотник виробництва РФ (відео)

Співробітники військової контррозвідки СБУ вивчають інформацію з носіїв російського безпілотника, збитого підрозділами сил антитерористичної операції поблизу Новоселівки у Волноваському районі. Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

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Безпілотник "ZALA 421-04M" російського виробництва впав на мінне поле, тому його доставка до фахівців зайняла певний час. Апарат цього типу, зокрема, призначений для спостережень при складних метеоумовах та скидання невеликих вантажів, пояснили в СБУ.

"Терористичні угруповання регулярно використовують безпілотники у цьому районі, порушуючи Мінські домовленості. Співробітники спецслужби неодноразово фіксували після польотів БПЛА зростання інтенсивності обстрілів українських військових поблизу села Гранітне", - додали у прес-службі.

Наразі з безпілотником працюють технічні спеціалісти СБУ, які перевірять зміст відео та фото-файлів, що були на флеш-носіях апарата.

Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО один український військовий загинув і троє отримали поранення.