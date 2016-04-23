На окупованих територіях Донбасу вводять послуги чеченського мобільного оператора - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідкою встановлено, що "російською окупаційною владою продовжуються заходи щодо розвитку власної інфраструктури мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях Донбасу в обхід міжнародних санкцій".

Так, встановлено, що "на 23 квітня ц.р. заплановано підписання угоди між російською компанією ВАТ "Ростелеком" та оператором зв’язку т.зв. ЛНР "Унітарне підприємство "Луганські комунікації" ("Лугаком"). Відповідно до умов угоди, російський оператор зв’язку буде напряму надавати "ЛНР" комерційні послуги кабельного телебачення та швидкісного доступу до мережі Інтернет".

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"Водночас Росія відмовилась від прямої передачі "ЛНР" у довгострокову оренду кодів стаціонарного та стільникового зв’язку, що належать до російського сегменту номерів сьомої всесвітньої зони нумерації (таку схему РФ використовує у невизнаних республіках Абхазії та Південній Осетії). Представники РФ повернулись до вихідного варіанту – використання у т.зв. ЛНР номерного ресурсу чеченського мобільного оператора "Вайнах телеком", - підкреслює Головне управління розвідки Міноборони.

За інформацією ГУР, "на варіанті співпраці "Лугакому" з "Вайнах телеком" наполягла старший віце-президент з управління бізнесом ВАТ "Ростелеком" Лариса Ткачук. На думку російських експертів ринку телекомунікацій, мова може йти про особисті мотиви компанії "Мегафон", одного з провідних операторів мобільного зв’язку Росії, за події 2013 р. "Мегафон" зацікавлений у обмеженні чеченського оператора мобільного зв’язку у т.ч. через міжнародні санкції та здатен використати можливості своїх інсайдерів у Ростелекомі".

Як відомо, зазнали в ГУР Міноборони, у 2013 р. влада Чечні закликала жителів республіки відмовитись від послуг двох національних операторів мобільного зв’язку РФ у т.ч. компанії "Мегафон" на користь чеченського провайдера "Вайнах телеком" (на той час мав тільки ліцензії оператора мобільного зв’язку, а реально був Інтернет-провайдером), звинувативши російські компанії у підтасовці результатів віртуального голосування під час конкурсу "Росія-10".