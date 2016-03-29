Мобільним оператором "ЛНР" керуватиме чеченська компанія – розвідка

Мобільного оператора, який забезпечував зв’язком "ЛНР", передали в управління чеченській компанії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

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"З метою частково компенсувати витрати державного бюджету Росії на збройну агресію проти України, представниками російської влади у "ЛНР" прийнято рішення щодо передачі місцевого оператора мобільного зв’язку "Лугаком" (унітарне підприємство "Луганські комунікації") в оперативне управління компанії "Вайнах Телеком" (м. Грозний, Чеченська Республіка)", - йдеться у повідомленні.

Проект угоди передбачає, що чеченський оператор мобільного зв’язку буде отримувати 70% доходу від діяльності "Лугакому" та забезпечить номерний ресурс, операційну і технічну підтримку в обхід міжнародних санкцій.

"З урахуванням форми та структури власності закритого акціонерного товариства "Вайнах Телеком", співвласником якого є міністр транспорту та зв’язку Чеченської Республіки Рамзан Черхігов, імовірність поповнення російського бюджету в такий спосіб оцінюється низькою", - додали у розвідці.