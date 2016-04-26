В районі Мар’їнки, Новотроїцького та Станиці Луганської активізувалися ворожі снайпери – штаб АТО

Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

Зазначається, що з початку сьогоднішньої доби бойовики незаконних збройних формувань 10 разів обстрілювали позиції сил АТО.

В районі Авдіївки бойовики обстріляли українських захисників з мінометів калібру 82 мм. Також опорні пункти Збройних сил України неподалік Красногорівки та Славного були обстріляні з озброєння бойових машин піхоти. Окрім того, в районі Красногорівки - з автоматичного станкового гранатомету.

Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького противник вів вогонь в бік українських підрозділів зі стрілецької зброї й ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, неподалік Станиці Луганської російсько-терористичні бандформування обстрілювали українські підрозділи зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Читайте такожУ Джанкої російські військові відпрацьовують захоплення найважливіших об'єктів на півдні України - розвідка

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики зосередили вогневі зусилля у Мар'їнці, намагаючись витіснити українських військових. Загалом за попередню добу противник 42 рази відкривав вогонь по українських позиціях, що на 13 разів більше порівняно з добою раніше.