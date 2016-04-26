Бойовики зосередили вогневі зусилля у Мар'їнці, намагаючись витіснити українських військових

За попередню добу противник 42 рази відкривав вогонь по українських позиціях, що на 13 разів більше порівняно з добою раніше, йдеться у повідомленні штабу.

Міномети калібру 82 мм в напрямку сил АТО було використано бойовиками біля Авдіївки, Водяного, Тарамчука, Новотошківського, Красногорівки та Новомихайлівки, а міномети калібру 120 мм - по підрозділах українських воїнів у районі Новотроїцького. Обстрілюючи сили АТО в цих населених пунктах, найманці ускладнювали обстановку постійними обстрілами зі зброї меншої потужності.

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Крім того, активність бандитських формувань спостерігалась поблизу Новозванівки, Зайцевого, Широкіного, Щастя, Попасної та Станиці Луганської.

"Найбільше обстрілів з гранатометів різних систем, кулеметів, стрілецької зброї зафіксовано у Мар’їнці. Незважаючи на чималі зусилля бойовиків, позиції українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили у прес-центрі АТО.

Всього за вказаний період воїни Збройних Сил України змушені були 13 разів відкривати вогонь у відповідь.