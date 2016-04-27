У "ДНР" поширюють чутки про підготовку ЗСУ ударних угруповань для наступу - ІС

Про це повідомив керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"Нібито ЗСУ вже підготували два ударні угруповання, які поки що зосереджені в оперативно-тактичному тилу їхніх бойових порядків у зоні АТО", - йдеться в повідомленні.

Згідно із "розвідданими" бойовиків, ці угруповання почнуть висування і розгортання в першій лінії "лише перед самим початком наступу".

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"Згідно з останніми "даними розвідки" "1-го АК, нібито зафіксована масована передислокація військових органів управління українських військ, МТС, оперативного забезпечення у напрямку до лінії розмежування. Підтягування штабів сил АТО ближче до фронту терористи вважають явною ознакою підготовки наступу", - зазначив Тимчук.

Під цим приводом, за його словами, бойовики намагаються нарощувати сили і засоби у першій лінії, в тому числі озброєння і бойову техніку, які повинні бути відведені згідно з Мінським домовленостями.