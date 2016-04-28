В ОБСЄ розповіли подробиці обстрілу КПП "Оленівка", в результаті якого загинули четверо осіб

Як ідеться у повідомленні місії ОБСЄ, четверо мирних жителів загинули неподалік від блокпосту бойовиків "ДНР" поблизу села Оленівка внаслідок обстрілу в ніч на 27 квітня.

Спостерігачі повідомили, що їхній патруль о 10.01 27 квітня прибув на вулицю Леніна на південній околиці підконтрольного «ДНР» села Оленівка (23 км на південний захід від Донецька, 650 м на північ від блокпосту «ДНР» і приблизно за 4 км на схід від лінії зіткнення).

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Спостерігачі помітили, що місце інциденту (50 кв. м) було огороджене. Вони зафіксували дві воронки і три пошкоджених автомобіля.

"Біля однієї з машин, яка була перевернута та розламана на два згорілих уламки (повернуті на північний схід), лежали два тіла (одне з яких, за оцінкою, належало чоловіку). В іншій машині, що була повернута на південь за 10 м від першого автомобіля, на місці водія було тіло чоловіка з важкою травмою голови. Заднє скло автівки було розбите, передня частина і салон пошкоджені осколками, на машині з боку водія була вм'ятина, що утворилася внаслідок ударної хвилі. Жінка, яка загинула, вочевидь, від потрапляння осколка в обличчя, перебувала на задньому пасажирському сидінні у третій машині, що стояла приблизно за 20 м від другої. Внаслідок удару були пошкоджені капот, лобове скло, дах і салон автомобіля. Крім цього, розірвалася бокова частина металевого корпусу. Вона зігнулась до задньої частини автомобіля, вказуючи на те, що пошкодження було завдано внаслідок вибуху попереду автомобіля", - йдеться у повідомленні.

Спостерігачі місії також помітили пошкодження паркану і даху розташованого поблизу будинку, за 8-10 м на південний схід від першого місця удару, а також за 11-12 м на схід від другого місця удару. Отвори від уламків були розміром із грейпфрут. Шибки в будинку були вибиті. Обірвані проводи ліній електропередачі лежали на першій автівці.

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Спостерігачі ОБСЄ провели аналіз двох воронок безпосередньо на місці інциденту та ще двох у житловому кварталі поблизу. За результатами аналізу представники місії визначили, що вогонь вівся із західно-південно-західного напрямку. За попередньою оцінкою, тип зброї, що застосовувався – артилерія калібру не менше 122 мм.

Окрім того, далі на північ, на вулиці Московській місія зафіксувала кілька незначних пошкоджень житлових будинків та надвірних споруд. Аналіз трьох воронок показав, що вогонь вівся, ймовірно, із західно-південно-західного напрямку. При цьому калібр зброї, що застосовувалась, був не менше 120 мм.

"Озброєний член «ДНР» і двоє жителів розповіли спостерігачам про те, що обстріл проводився вночі, о 2.45", - свтерджується у повідомленні.

Своєю чергою, директор моргу в Донецьку повідомив спостерігачам, що того ж дня з Оленівки до них привезли чотири тіла – трьох чоловіків та одну жінку. За наданою інформацією, до міської лікарні поступив один чоловік з осколковими пораненнями.