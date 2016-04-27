Місія ОБСЄ повідомила про чотирьох убитих цивільних на пункті пропуску "Оленівка"

17:50, 27 квітня 2016
Війна
1782 2

У моніторинговій місії ОБСЄ заявляють про загибель, за попередніми даними, чотирьох цивільних громадян на контрольно-пропускному пункті "Оленівка" в Донецькій області.

facebook.com/ato.news

Про це йдеться у повідомленні місії у соцмережі. У місії поінформували, що спостерігачі прибули на блокпост в Оленівці орієнтовно о 10-й ранку, слідуючи за повідомленнями у ЗМІ щодо смертельного інциденту на цьому контрольно-пропускному пункті.

Читайте такожУ "ДНР" розповсюдили черговий фейк: цього разу звинуватили сили АТО в обстрілах під Оленівкою

На місці спостерігачі провели аналіз 8-9 воронок. "У відповідності до попереднього аналізу, три транспортні засоби були пошкоджені, чотири цивільні особи було вбито, і непідтверджене число людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У місії зазначили, що деталі спостереження будуть внесені у наступний звіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше у штабі АТО заявили про провокації бойовиків, які поширюють інформацію про загибель людей на КПП "Оленівка".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter