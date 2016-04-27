Місія ОБСЄ повідомила про чотирьох убитих цивільних на пункті пропуску "Оленівка"

Про це йдеться у повідомленні місії у соцмережі. У місії поінформували, що спостерігачі прибули на блокпост в Оленівці орієнтовно о 10-й ранку, слідуючи за повідомленнями у ЗМІ щодо смертельного інциденту на цьому контрольно-пропускному пункті.

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На місці спостерігачі провели аналіз 8-9 воронок. "У відповідності до попереднього аналізу, три транспортні засоби були пошкоджені, чотири цивільні особи було вбито, і непідтверджене число людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

У місії зазначили, що деталі спостереження будуть внесені у наступний звіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше у штабі АТО заявили про провокації бойовиків, які поширюють інформацію про загибель людей на КПП "Оленівка".