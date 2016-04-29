За добу в зоні АТО поранені двоє мирних жителів

Як повідомляє Донецька обласна військово-цивільна адміністрація, жителя Дзержинська з вогнепальним пораненням госпіталізовано до травматологічного відділення і прооперовано.

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Ще одного жителя Донецької області з отриманими внаслідок підриву на міні травмами госпіталізовано до хірургічного відділення центральної районної лікарні Костянтинівки та прооперовано.