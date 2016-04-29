На травневі свята роботу пунктів пропуску в зоні АТО планують продовжити на годину
12:36, 29 квітня 2016Війна
81 0
На травневі свята роботу пунктів пропуску в’їзду-виїзду в зоні АТО планується продовжити на годину.
Роботу КПП можуть продовжити на годину / фото: УНИАН
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. (Наразі КПВВ працюють з 07.00 до 18.30 – УНІАН).
Читайте такожМісія ОБСЄ повідомила про чотирьох убитих цивільних на пункті пропуску "Оленівка"
"На деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду час роботи може буде збільшено на одну годину", - сказав Шкіряк.
Він також запевнив, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль для забезпечення правопорядку під час свят. "Правоохоронці будуть жорстко реагувати на спроби порушення закону", - сказав Шкіряк.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter