На травневі свята роботу пунктів пропуску в зоні АТО планують продовжити на годину

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. (Наразі КПВВ працюють з 07.00 до 18.30 – УНІАН).

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"На деяких контрольних пунктах в'їзду-виїзду час роботи може буде збільшено на одну годину", - сказав Шкіряк.

Він також запевнив, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль для забезпечення правопорядку під час свят. "Правоохоронці будуть жорстко реагувати на спроби порушення закону", - сказав Шкіряк.