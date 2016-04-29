Обстріл КПП "Оленівка", внаслідок якого загинули люди, спланували окупаційні війська РФ - Турчинов

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, додавши, що обстріл вівся з боку фільтрувальної станції поблизу населеного пункту Ясне на непідконтрольній території України.

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"Цей цинічний провокаційний акт мав на меті дискредитувати в очах цивільного населення тимчасово окупованих територій та міжнародної спільноти імідж України та її Збройних сил напередодні чергової зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську та великого християнського свята – Великодня", - наголосив Турчинов.

Як зазначив секретар РНБО, скоєний злочин свідчать про те, що провокація була завчасно ретельно спланована. Зокрема, цьому передувало ряд подій.

Так, Турчинов зауважив, що напередодні до Донецька прибула група російських кореспондентів-пропагандистів, які одними з перших прибули на місце вчинення провокації та відразу здійснювали пряме включення з місця події.

"Починаючи з 26 квітня, бойовиками була розпочата підготовка до кривавої провокації шляхом штучного створення черги на виїзді з населеного пункту Оленівка під надуманими приводами та затягування перевірки громадян, які здійснювали виїзд з окупованих територій. Представник так званої "ДНР" Е.Басурін завчасно "прогнозував" та анонсував обстріл контрольного пункту в’їзду-виїзду в населеному пункті Оленівка, що знаходиться на підконтрольній російсько-терористичним угрупованням території", - наголосив Турчинов.

При цьому він відзначив, що на підставі незаперечних фактів та свідчень місцевих мешканців стає чітко зрозуміло, що стрільба по цивільним громадянам здійснювалась з району фільтрувальної станції поблизу населеного пункту Ясне (північно-західна околиця Докучаєвська (47°47′28.7″ 37°37′59.4″)), яка знаходиться на підконтрольній бойовикам території, на відстані близько 4 кілометрів від місця трагедії.

"Необхідно підкреслити, що українська сторона неухильно виконує Мінські домовленості та взяті на себе зобов’язання. Нами здійснено відведення важкого озброєння, танків, артилерії та мінометів на визначені відстані від лінії зіткнення, що підтверджується постійними перевірками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка інформує світову громадськість та допомагає врегулювати обстановку на сході України, в той час, як російсько-терористичні угруповання постійно порушують ці домовленості, погрожують та всіляко перешкоджають діяльності моніторингової місії", - наголосив Турчинов.

Водночас секретар РНБО навів факти, які свідчать про непричетність Збройних сил України до події в селі Оленівка.

Зокрема, Турчинов підкреслив, що спостерігачами як російської, так і української сторін Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін у період з 00.00 до 06.00 27 квітня не зафіксовано жодного обстрілу з боку ЗСУ населеного пункту Оленівка з артилерійських систем. Також він зауважив, що протягом останнього місяця немає жодного підтвердженого випадку порушення режиму припинення вогню з боку українських сил щодо застосування артилерії у цьому районі.

"Таким чином наведені факти спростовують звинувачення російських пропагандистських ЗМІ у начебто причетності підрозділів Збройних сил України до загибелі людей в населеному пункті Оленівка та, відповідно, вказують на проведення комплексу провокаційних дій і кривавого теракту з боку російських окупаційних військ та незаконних збройних формувань з метою дискредитації сил АТО й інформаційного прикриття подальшої військової ескалації конфлікту", - наголосив Турчинов.

У зв’язку з цим він заявив, що такі випадки є черговим доказом злочину проти мирного населення та не можуть залишатися поза увагою. "Вони мають ретельно розслідуватися не лише в рамках Тристоронньої контактної групи, а й міжнародним військовим трибуналом", - наголосив Турчинов.