Хакери опублікували нові докази наявності російської техніки на Донбасі

Про це повідомив блогер волонтерського спільноти InformNapalm Іраклій Комахідзе на своїй сторінці у Facebook.

"Альянс хакерських груп Falcons Flame і Trinity передали в розпорядження InformNapalm нові матеріали, що здійснюють самолюстрацію "новоросійських" пропагандистів і підтверджують той факт, що у ними ж знятих відеороликах фігурує російська техніка", - написав він.

За словами блогера, мова йде про скріншотах листування між так званим міністром інформації ДНР Оленою Нікітіної-Пушилиной і "начальником відділу інтернет-ресурсів та мереж" Павлом Овдієнко. Останній виправдовується перед "керівництвом", стверджуючи, що відеоролики з РСЗВ Град база КамАЗ, що перебувають на озброєнні тільки російської армії, переглядали, але пропустили кадри з технікою, яку "не можна показувати". Цим скористалися українські ресурси в публікаціях про докази російської військової агресії в Донбасі.

На відео присутні дві 2Б26, РСЗВ Град на базі Камазу. На озброєнні української армії ці зразки техніки не складаються, що є доказом активної участі РФ у бойових діях в Донбасі.

Читайте такожБойовики підсилюють передові підрозділи на Донецькому напрямку - розвідка

"Альянс Falcons Flame, Trinity і InformNapalm нагадує, що всі матеріали, добуті в результаті злому Anna News можуть бути повернуті лише в обмін на 13 кіборгів - захоплених українських військовополонених", - підкреслив Комахидзе.

Як повідомляв УНІАН, Вранці стало відомо, що українські хакери груп Falcons Flame і Trinity зламали сайт Anna-News, на якому регулярно публікується пропаганда про діяльність "ДНР" і "ЛНР", які окупували окремі райони Донецької і Луганської областей.