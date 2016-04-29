Українські хакери зламали популярний пропагандистський сайт терористів (відео)

Наразі на ресурсі бойовиків є відео, на якому зображений невідомий у масці.

Террористическому сайту https://t.co/1gw90UtVuL THE END, смотрите наше видеообращение на сайте. — Falcons Flame (@16FF255) April 29, 2016

"Якщо ви дивитеся це відео, отже, ми очистили інформаційний простір від чергового сайту російських терористів", - йдеться у відеозверненні.

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Крім того, звертаючись до терористів, невідомий у відео стверджує, що сьогодні було вилучено всю закриту інформацію з цього ресурсу, а дані адміністраторів і користувачів передані волонтерам та українським спецслужбам.

Також вони звернулися до українського суспільства із закликом консолідувати зусилля проти російської агресії.