Українські хакери зламали популярний пропагандистський сайт терористів (відео)
Українські хакери Falcons Flame і Trinity зламали сайт з пропагандою терористів "ДНР/ЛНР" "Анна-Ньюс".
Наразі на ресурсі бойовиків є відео, на якому зображений невідомий у масці.
Террористическому сайту https://t.co/1gw90UtVuL THE END, смотрите наше видеообращение на сайте.— Falcons Flame (@16FF255) April 29, 2016
"Якщо ви дивитеся це відео, отже, ми очистили інформаційний простір від чергового сайту російських терористів", - йдеться у відеозверненні.
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Крім того, звертаючись до терористів, невідомий у відео стверджує, що сьогодні було вилучено всю закриту інформацію з цього ресурсу, а дані адміністраторів і користувачів передані волонтерам та українським спецслужбам.
Також вони звернулися до українського суспільства із закликом консолідувати зусилля проти російської агресії.