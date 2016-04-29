Сьогодні бойовики 14 разів обстріляли позиції українських бійців – штаб

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18.00.

«Ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Впродовж сьогоднішнього дня бойовики НЗФ 14 разів обстріляли позиції українських підрозділів», - повідомили у штабі.

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Зазначається, що найгарячішою точкою на карті АТО залишаються українські позиції неподалік тимчасово окупованого Донецька, де ворог обстрілював опорні пункти сил АТО біля Красногорівки з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, а також гранатометів та стрілецької зброї. В районі Мар’їнки бойовики били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На Маріупольському напрямку противник вів вогонь по українських захисниках з озброєння БМП біля Славного, а неподалік Гнутового - зі стрілецької зброї. У районі Новотроїцького бойовики обстріляли опорні пункти Збройних сил України з ПТРК, додали у штабі.