За добу в зоні АТО поранено 3 українських військових

Про це повідомив представник адміністрації президента Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок обстрілів і активних бойових дій, на щастя, загиблих серед українських військових немає, але троє отримали поранення. Це сталося в селище Широкине", - повідомив Андрій Лисенко.

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За його словами, упродовж минулої доби на Луганському напрямку противник тричі порушував режим тиші.

На Донецькому напрямку було здійснено один потужний обстріл українських позицій біля шахти "Бутівка", де впродовж близько 2-х годин бойовики випустили 40 мін калібру 82-120 мм.

На Маріупольському напрямку терористи здійснили 10 потужних мінометних обстрілів, в результаті чого по позиціях українських військ було випущено понад 130 мінометних мін різного калібру.

Загалом, як зазначив Андрій Лисенко, минулої доби бойовики 19 разів обстріляли опорні пункти Збройних сил України.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в результаті бойових дій один український військовий отримав поранення, загиблих не було.