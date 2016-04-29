На травневі свята збільшено тривалість роботи КПВВ в зоні АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"З метою збільшення пропускної здатності контрольних пунктів в’їзду-виїзду через лінію розмежування сторін в період святкових та вихідних днів керівництвом Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей було прийнято рішення про збільшення тривалості роботи КПВВ", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, у період з 30 квітня по 4 травня, а також з 7 по 9 травня КПВВ «Зайцеве», «Мар’їнка», «Новотроїцьке» та «Гнутове» будуть працювати з 6:00 до 19:30 години.

Як повідомляв УНІАН раніше, на травневі свята роботу пунктів пропуску в’їзду-виїзду в зоні АТО планувалося продовжити на годину.