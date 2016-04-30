Бойовики скидають вибухівку з безпілотників на позиції сил АТО

Про це повідомив речник адміністрації президента Андрій Лисенко.

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"Ворог вдається до практики застосування безпілотних літальних апаратів, які скидають і вибухові, і запалювальні речовини", - сказав Андрій Лисенко.

Він зазначив, що при цьому бойовики використовують запалювальні суміші, які "не кожен вогнегасник може погасити, але наші хлопці з цим впоралися".