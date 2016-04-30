Бойовики скидають вибухівку з безпілотників на позиції сил АТО
15:25, 30 квітня 2016Війна
1522 0
Бойовики скидають вибухові пристрої та запалювальні речовини з безпілотників на позиції сил АТО.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента Андрій Лисенко.
Читайте такожНапередодні Великодня в зоні АТО загинули 2 українських військових, 4 поранені
"Ворог вдається до практики застосування безпілотних літальних апаратів, які скидають і вибухові, і запалювальні речовини", - сказав Андрій Лисенко.
Він зазначив, що при цьому бойовики використовують запалювальні суміші, які "не кожен вогнегасник може погасити, але наші хлопці з цим впоралися".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter