Бойовики інтенсивно обстрілювали низку опорних пунктів сил АТО

Про це повыдомляє прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Найгарячіше було в районі Мар’їнки. Там незаконні збройні формування майже півтора десятки разів відкривали вогонь по наших опорних пунктах з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗ початку АТО українські сапери знешкодили на Донбасі більше 111 тисяч вибухових пристроївТакож зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його передмістя бойовики інтенсивно обстрілювали опорні пункти сил АТО на підступах до Авдіївки, Красногорівки та Невельського. Там вони застосовували стрілецьке озброєння, гранатомети, а також міномети калібрів 82 мм та 120 мм.

"З околиць окупованої Горлівки проросійські бандформування вели вогонь з 82-мм мінометів по позиціях наших захиcників у Зайцевому", йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку бойовики обстріляли наші опорні пункти в районі Лебединського з 120-мм мінометів, біля Талаківки – з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї.

Також у прес-центрі повідомили, що вчора пізно ввечері були зафіксовані прольоти двох БПЛА противника. "Один з них – повітряний диверсант. Декілька разів пролітаючи над позиціями наших військ в районі Лозуватського, безпілотник скидав вибухові пристрої", - зазначили в прес-центрі.

"З початку доби бандформування вже тричі обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї українські опорні пункти в районі Авдіївки та Мар’їнки", - підсумували в прес-центрі.