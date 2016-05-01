За добу в зоні АТО загинув один український військовий, семеро поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час брифінгу речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"Авдіївська промзона залишається найгарячішою точкою в районах проведення антитерористичної операції… Один український військовий загинув внаслідок гранатометного обстрілу поблизу Світлодарського водосховища. І ще двоє хлопців було поранено на Маріупольському напрямку", - зазначив речник.

Мотузяник повідомив, що учора противник двічі порушував режим тиші поблизу Трьохізбенки на Луганському напрямку.

Також на Донецькому напрямку зросла кількість обстрілів українських військових з боку підтримуваних РФ терористичних формувань. Зокрема, за словами речника, поблизу Авдіївки ворог вчора застосував міномети.

Крім того, ворог відновив свою активність в районі Світлодарського водосховища, ведучи вогонь з гранатометів та стрілецької зброї у бік українських військових.

На Маріупольському напрямку режим тиші порушувався дев’ять разів. Зокрема, у Мар’їнці були зафіксовані ворожі провокації із застосуванням міномету калібру 82 мм. Поблизу Широкиного противник обстріляв українські позиції зі 120-мм міномету. У Водяному російські терористичні сили відкривали вогонь із використанням бойових машин піхоти.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби у зоні АТО бойовики 27 разів обстріляли позиції українських бійців.