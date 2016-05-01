Великоднє "перемир'я" у зоні АТО: 27 ворожих обстрілів та заборонена зброя

Бойовики проросійських незаконних збройних формувань не зважають на домовленості про дотримання режиму повної тиші у зоні АТО. Впродовж минулої доби вони 27 разів обстріляли позиції українських захисників. Про це штаб АТО повідомив на сторінці у Facebook.

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"З вечора бойовики вели особливо інтенсивний вогонь на Донецькому напрямку. Зокрема, наші опорні пункти в районі Авдіївки, Зайцевого, Майорська та Луганського противник обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Окрім того, по захисниках Авдіївки ворог бив з мінометів калібру 82 мм", - повідомляють у штабі.

На Маріупольському напрямку під вогонь противника з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів потрапили українські позиції неподалік Водяного та Гнутового. Також по Водяному бойовики били із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі погодили режим припинення вогню з 30 квітня.

Водночас сьогодні представник України у Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма констатував, що бойовики у перший же день порушили домовленості, та закликав Росію, а також ОРДО і ОРЛО, як сторони прийнятих домовленостей, виконувати взяті на себе зобов'язання з припинення вогню на Донбасі напередодні Великодніх свят.