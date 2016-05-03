Росія активно завозить до окупованого Криму сучасне озброєння - розвідка

Про це в ефірі "5 каналу" заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, передає "Крим.Реалії".

"Туди зараз дуже активно завозяться нові види сучасного озброєння, бойова техніка і озброєння, які не могли завозитися до анексії Криму", – зауважив Скібіцький.

"Наприклад, перше, що туди поставили – це новітні підводні човни, озброєні новітніми крилатими ракетами, які за ураження покривають всю територію України. Берегові ракетні комплекси завезені, яких там не було. ... Посилюється як авіаційне, так і корабельне угруповання в Криму", – додав він.

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Скібіцький впевнений, що Росія планує посилювати і надалі своє військове угруповання в Криму.

Нагадаємо, українська розвідка регулярно повідомляє про переміщення російських озброєнь в анексованому Криму, навчання і тренування російської армії на півострові.