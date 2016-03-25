Бойовики зібралися вивезти до РФ обладнання Харцизького машинобудівного – розвідка

15:37, 25 березня 2016
Війна
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Терористи демонтували обладнання одного з цехів.

REUTERS

На тимчасово окупованих територіях Донбасу бойовики під прикриттям бойових зіткнень продовжують розкрадати промислові об’єкти. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони.

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"23 березня ц. р. військовослужбовці 1 мотострілецького батальйону 11 ОМСП демонтували обладнання ливарного цеху та протипожежного обладнання "Харцизького машинобудівного заводу" (м. Харцизьск) з метою вивезення його на територію Росії", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що сьогодні розвідка також назвала ім'я російського генерала, який керує "ракетними військами" на Донбасі.

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