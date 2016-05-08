За добу в зоні АТО один боєць отримав поранення
14:18, 08 травня 2016Війна
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У зоні проведення АТО минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув, один отримав поранення.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
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«За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, проте один боєць отримав поранення. Це сталося на Маріупольському напрямку поблизу села Тарамчук», - сказав він.
Пораненого доставлено до лікарні у Маріуполь.
Нагадаємо, бойовики за минулу добу 12 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції.
Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих не було.
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