За добу в зоні АТО один боєць отримав поранення

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

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«За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, проте один боєць отримав поранення. Це сталося на Маріупольському напрямку поблизу села Тарамчук», - сказав він.

Пораненого доставлено до лікарні у Маріуполь.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу 12 раз обстріляли позиції сил антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО троє українських військовослужбовців отримали поранення, загиблих не було.