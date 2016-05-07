За добу в зоні АТО троє українських військових зазнали поранень
Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО троє українських військовослужбовців зазнали поранень, загиблих немає.
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій в лавах український військ втрат немає. Втім, троє військових отримали легкі поранення в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої" - сказав Андрій Лисенко.
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За його словами, інцидент трапився поблизу села Бахчовик Волноваського району. Він також додав, що військові після надання їм медичної допомоги повернулися у свій підрозділ.
"Якби це був фугас - їх би просто рознесло, а так вони отримали лише легкі поранення", - додав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО один український військовослужбовець отримав поранення, загиблих не було.