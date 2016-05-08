Доба в зоні АТО: бойовики використовували кулемети, міномети, гранатомети і БМП

Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики застосовували проти українських бійців великокаліберні кулемети, гранатомети, міномети та БМП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

“На Донецькому напрямку бойовики продовжують зухвало порушувати перемир’я в районі Авдіївки. Обстріли почалися з 10 ранку й продовжилися з перервами до 7-ї вечора”, – зазначив Мотузяник.

За його словами, незаконні збройні формування переважно застосовували стрілецьку зброю, великокаліберні кулемети, гранатомети.

“Також неспокійно було біля селища Луганське, що на Світлодарській дузі. Окрім зазначеної зброї, ворог здійснював обстріли з БМП”, – додав речник.

На Луганському напрямку вчора не зафіксували жодної провокації бойовиків.

На Маріупольскому напрямку бойовики зосередили вогонь по українських позиціях поблизу села Тарамчук, стріляючи зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів, а також заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів.

“Ще одна провокація з боку російських найманців відбулася в районі Широкиного”, – додав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, бойовики минулої доби 12 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, жоден український військовий не загинув, один отримав поранення.