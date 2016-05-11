В ОБСЄ розповіли про велику кількість озброєння на "військових парадах" "ДНР/ЛНР"

Про це йдеться у звіті місії.

"Спеціальна моніторингова місія відзначила наявність багато озброєння на "військових парадах" 9 травня у Донецьку та Луганську, що є порушенням, оскільки озброєння має бути відведено. Місія спостерігала за святкуванням 9 травня по всій країні. Більшість з цих святкових подій пройшли мирно за посилених заходів безпеки з боку правоохоронних органів. Спостерігачі бачили декілька дрібних сутичок та заворушень", - стверджується у звіті.

Зокрема, спостерігачі на "військовому параді" у Донецьку бачили 2-3 тисячі осіб (чоловіків та жінок різного віку), котрі спостерігали за парадом бойовиків "ДНР" і військової техніки.

"Спостерігачі бачили 15 ешелонів: сім ешелонів озброєних чоловіків в уніформі військового типу, а також сім неозброєних ешелонів чоловіків та один неозброєний ешелон жінок в одязі поліцейського чи військового типу", - йдеться у повідомленні.

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При цьому сказано, що деякі цивільні особи були агресивно налаштовані стосовно спостерігачів моніторингової місії або жестикулювали в їхній бік.

"На вулиці Коцюбинського в Луганську Спеціальна моніторингова місія бачила декілька тисяч людей (чоловіків та жінок різного віку), присутніх на параді, в якому були задіяні вісім формувань озброєних членів "ЛНР" та одиниці техніки, за якими в різних групах йшли цивільні учасники параду", - сказано у звіті.