До Луганська увійшла колона російської техніки - ЗМІ (фото)

Про це повідомив житель окупованої частини Луганської області, який також надіслав знімки автоколони, передає "Четверта влада".

За його словами, колона в'їхала в Луганську область у районі Суходільська.

Як можна побачити на фотографіях, в місто увійшли нові російські військові вантажівки "Урал" і "Камаз" без номерів, які ніяк не могли бути захоплені в української армії як трофеї.

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Раніше 1 травня УНІАН повідомляв, що в тимчасово окуповані Антрацит і Донецьк з Росії привезли бойовиків і військову техніку.