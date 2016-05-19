В ОБСЄ заявили, що ситуацію на Донбасі неможливо спрогнозувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, безпекову ситуацію на Донбасі у зоні конфлікту неможливо спрогнозувати.

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У зв’язку з цим він навів приклад ситуації в Ясинуватій. За словами Хуга, у цьому місті у неділю спостерігачі ОБСЄ чули 186 вибухів, з яких 140 сталися впродовж однієї години на відстані 1-6 км на захід і південний захід від позицій, де перебували спостерігачі.

“І потім наступного дня у Ясинуватій було тихо. З цієї причини, хоча зараз ми зареєстрували менше порушень режиму припинення вогню, ніж раніше, я все ж таки не наважуся сказати, що ситуація стала кращою. Насильство виникає раптово і продовжується”, - заявив Хуг.

За його словами, ситуація залишається непередбачуваною через те, що сторони не виконують Мінські домовленості, а також тому, що сторони занадто близько перебувають одна від одної на лінії розмежування.