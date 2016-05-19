У Путіна заявили, що РФ не може реалізувати Мінські угоди

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Росія не може реалізувати Мінські домовленості. Навпаки, в Мінських домовленостях є зобов'язання сторін конфлікту, в першу чергу, Києва, і ми як і раніше констатуємо абсолютну неготовність і небажання слідувати тим зобов'язанням, під якими стоїть підпис керівника України», - заявив Пєсков. (Під Комплексом заходів по виконанню Мінських угод стоїть підпис екс-президента України Леоніда Кучми, посла РФ в Україні Михайла Зурабова, представника ОБСЄ і бойовиків – УНІАН).

«Ми не збираємося з будь-ким піднімати цю тему (санкцій). Ми з глибоким нерозумінням продовжуємо ставитися до спроб пов'язати санкционную тему щодо Росії з темою реалізації Мінських домовленостей. Досить нелогічно і абсурдно виглядає заява, що санкції можуть бути зняті з часом після реалізації Мінських домовленостей», - додав він.

Пєсков також заявив, що Росія не є стороною конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, у Мінських угодах чітко вказані кроки, які повинні бути зроблені російською стороною. Зокрема, мова йде про припинення вогню, звільнення всіх заручників, припинення перекидання військ і техніки на Донбас.

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Проте Росія в порушення домовленостей продовжує поставляти на окупований Донбас зброю, військову техніку і живу силу.

У Мінську 12 лютого 2015 року, крім Комплексу заходів по виконанню Мінських угод, була підписана декларація президента РФ, президента України, президента Франції і канцлера ФРН в підтримку цього документа.

США і ЄС неодноразово заявляли, що термін дії економічних санкцій проти РФ пов'язаний з повним виконанням Мінських домовленостей.