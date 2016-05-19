Зірвання поставок "Дозорів-Б" до ЗСУ: Муженко запевнив, що бронеавтомобілі проходять кінцеві випробування

Про це Муженко повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

"Експериментальна партія з 10 машин "Дозор-Б" передана в навчальні центри для проведення кінцевих випробувань у максимально складних умовах", - сказав начальник Генштабу.

За його словами, ці заходи необхідні для визначення ступеня придатності бронеавтомобілів для їхнього прийняття на озброєння.

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"Коли ці випробування завершаться, ми приймемо остаточне рішення", - зазначив Віктор Муженко.

Раніше УНІАН повідомляв, що поставка у Збройні сили України тактичної бойової машини "Дозор-Б" знову зривається. Це сталося тому, що в корпусах двох бронетранспортерів, у зоні розташування двигуна, були виявлені тріщини в броні.

Незабаром представники "Укроборонпрому" прокоментували інформацію про те, що постачання бойових машин "Дозор-Б" у ЗСУ знову зривається через знайдені в корпусах тріщини.