Броня дала тріщину: поставки українській армії бойових машин "Дозор-Б" знову зриваються - ЗМІ (фото)

Це сталося тому, що в корпусах двох бронетранспортерів, в зоні розташування двигуна, були виявлені тріщини в броні, передає "Апостроф".

Зазначається, що ще в грудні 2015 року "Дозор-Б" пройшов державні випробування і був рекомендований до прийняття на озброєння. Перша партія з 10 машин повинна була надійти у війська до кінця березня 2016 року, однак тепер цього не станеться. Це вже не перший випадок, коли постачання "Дозорів" у війська зривається.

На початку лютого минулого року прозвучала заява прес-служби Держконцерну (ДК) "Укроборонпром" про те, що в 2015 році 50 "Дозорів" будуть поставлені у війська. Обіцянки не були виконані. Потім у кінці листопада 2015 року міністр оборони Степан Полторак особисто випробував "Дозор-Б", повідомивши, що до кінця того ж року до армії надійдуть 10 бронеавтомобілів. Але до квітня 2016 року в армію не надійшло жодної машини "Дозор-Б".

У кінці минулого року державні випробування "Дозор-Б" завершилися. Зразок машини "Дозор-Б", поданий для випробувань, був виготовлений Львівським бронетанковим заводом. Разом з тим, 28 листопада 2015 року заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Ігор Павловський повідомив в інтерв'ю, що державні випробування виявили 49 недоліків. Після цього було підписано спільне рішення між Міноборони та "Укробонпромом" про прийняття машини на озброєння після усунення виявлених проблем.

Проте вже 2 грудня 2015 року директор Харківського конструкторного бюро з машинобудування" Яків Мормило пообіцяв, що виявлені недоліки будуть усунені до кінця січня 2016 року.

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У свою чергу 6 грудня 2015 року прес-служба "Укроборонпрому" проінформувала про те, що "Дозор-Б" пройшов державні випробування і рекомендований до прийняття на озброєння ЗСУ, а 15 грудня 2015 року — вже про те, що Міноборони уклало контракт з Львівським бронетанковим заводом на виробництво бронемашин "Дозор-Б" для ЗСУ.

Спочатку для виготовлення доопрацьованих машин відводився термін до кінця січня 2016 року, потім, правда, цю дату перенесли на 31 березня.

Однак, як стало відомо "Апострофу", при перевірці готовності цієї партії виявилися нові сюрпризи, під час випробувань не виявлені, а саме — в корпусах двох бронетранспортерів на днищах з'явилися наскрізні тріщини довжиною близько 40-50 см у зоні розташування двигуна, при цьому машини, на яких були виявлені тріщини, пройшли трохи більше 400 і 100 км.

За даними видання, Міноборони наполягає на створенні комісії для виявлення причин виникнення тріщин на корпусі бронемашини, з проведенням аналізу якості бронестали і перевірки розрахунків міцності і жорсткості конструкцій деталей всього корпусу. Адже потрібно точно знати, чи немає ризику "розтріскування" всієї партії "Дозорів". Яким буде рішення "Укроборонпрому", стане відомо найближчим часом.

Але вже цілком очевидно, що виготовлення і постачання у війська тактичної бойової колісної машини "Дозор-Б" знову відкладається.

Довідка. Бронеавтомобіль повинен витримувати влучання бронебійних куль з відстані в 30 м і уламків 150-мм осколково-фугасного снаряда. "Дозор-Б" розвиває максимальну швидкість до 100 км/год по шосе і оснащений бойовим модулем, що включає 12,7-мм кулемет з телевізійною і тепловізійною камерою, а також лазерний далекомір.