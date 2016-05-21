У Донецькій області за два роки бойових дій загинуло 50 дітей, 138 отримали поранення

Про це повідомляє Відділ комунікації Головного управління Нацполіції у Донецькій області.

Читайте такожЧерез конфлікт на сході України 1,5 мільйони людей опинилися на межі голоду - ООНЯк повідомив на конференції з питань безпеки дітей в зоні бойових дій начальник Донецького обласного главку поліції В'ячеслав Аброськін, всього на підконтрольній території проживає 312 тис. дітей - це майже половина всіх дітей, які жили в Донецькій області до війни. Кожна п'ята дитина - переселенець, в результаті терористичної агресії рідні домівки втратили 69 тис. дітей.

Досі обстрілу бойовиків піддаються Мар'їнка, Авдіївка, Красногорівка, Гранітне та інші. У безпосередній близькості від лінії розмежування продовжують працювати 37 шкіл, в яких навчаються 6,5 тис. дітей.

У зв'язку з ушкодженнями і небезпекою для дітей 13 шкіл довелося закрити. Одна з них - в Павлополі, куди досі прилітають снаряди. Проте в селі продовжують жити 25 дітей, які, незважаючи на обстріли, щодня їздять на навчання у сусіднє село.

Всього на підконтрольній території зараз працює 556 шкіл, де знання отримують 149 тис. дітей. На окупованій території залишилося 537 шкіл, з них не працюють 23 школи.