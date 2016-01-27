ЮНІСЕФ планує зібрати $54,3 мільйони для допомоги дітям, які постраждали від конфлікту на Донбасі

Як повідомили УНІАН у фонді, в рамках цієї кампанії ЮНІСЕФ планує зібрати 54,3 млн доларів цього року для допомоги дітям, які постраждали від конфлікту на сході України.

Вперше в історії організації найбільша частина коштів (25%) буде націлена на надання освіти дітям в надзвичайних ситуаціях. Цього року ЮНІСЕФ планує значно збільшити кількість дітей, яким буде надано доступ до освіти у надзвичайних ситуаціях: з 4,9 млн дітей на початку 2015 року до 8,2 млн у 2016 році.

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Директор програм ЮНІСЕФ з допомоги дітям у надзвичайних ситуаціях Афшан Хан заявив, що, формуючи свідомість дітей та молоді, «ми вибудовуємо надію на те, що вони зможуть побачити краще майбутнє для себе, своїх родин і громад, і таким чином, зможуть покласти край безперервному колу кризових ситуацій і конфліктів».

У Дитячому фонді ООН зауважили, що в 2016 році ЮНІСЕФ потребує вдвічі більше коштів для надання гуманітарної допомоги дітям в надзвичайних ситуаціях, ніж три роки тому. В ЮНІСЕФ повідомили, що конфлікти та екстремальні погодні умови змушують велику кількість дітей лишати домівки і наражають ще більшу кількість дітей на ризик голоду, насилля, жорстокого поводження, захворювань, ставлять під загрозу їхню освіту.

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«Наразі 1 з 9 дітей в світі знаходиться в зоні конфлікту. В 2015 році діти у віці до 5 років, що мешкають у країнах та регіонах, охоплених конфліктом, вдвічі частіше помирали від причин, які в багатьох випадках можна було попередити, у порівнянні з дітьми в інших країнах», - йдеться в повідомленні.

Крім того, кількість людей, які змушені полишити свої домівки, продовжує зростати - у 2015 році лише Європа прийняла понад 1 млн мігрантів і біженців.

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“У всьому світі мільйони дітей були змушені покинути свої домівки через насильство і конфлікти. В Україні було зареєстровано більш як 208 тис. внутрішньо переміщених дітей", - заявила голова Дитячого фонду ООН в Україні Джованна Барберіс.

Загальна програма гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ планує охопити 76 млн людей в 63 країнах, у тому числі в Україні у 2016 році. Кошти, зібрані ЮНІСЕФ, будуть використані на надання негайної гуманітарної допомоги, а також на більш довгострокові програми розвитку для дітей та родин.

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У 2015 році ЮНІСЕФ надав гуманітарну допомогу мільйонам дітей, у тому числі 22,6 млн людей отримали доступ до безпечної води, 11,3 млн дітей були вакциновані від кору, 2 млн дітей були врятовані від недоїдання, 2 млн дітей отримали психологічну допомогу, 4 млн дітей отримали доступ до базової освіти.