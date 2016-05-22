Артобстріл Авдіївки: поранено мирну мешканку, її будинок повністю вигорів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.

"Внаслідок прямого влучення снаряда в приватне домоволодіння, вулиця Кірова, осколкові поранення отримала жінка, 1956 року народження. Будинок повністю зруйнований і вигорів", - йдеться у його повідомленні.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.

Раніше УНІАН повідомляв, що 21 травня близько 23.00 години бойовики відкрили інтенсивний вогонь у напрямку позицій сил АТО в районі Авдіївки.