Артобстріл Авдіївки: поранено мирну мешканку, її будинок повністю вигорів
09:14, 22 травня 2016Війна
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У ніч на 22 травня внаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки постраждала мирна мешканка.
Обстріли в Авдіївці не припиняються / facebook.com/marektv
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник ГУ Нацполіції Донецької області В'ячеслав Аброськін.
"Внаслідок прямого влучення снаряда в приватне домоволодіння, вулиця Кірова, осколкові поранення отримала жінка, 1956 року народження. Будинок повністю зруйнований і вигорів", - йдеться у його повідомленні.
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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції.
Раніше УНІАН повідомляв, що 21 травня близько 23.00 години бойовики відкрили інтенсивний вогонь у напрямку позицій сил АТО в районі Авдіївки.
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