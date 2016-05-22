Бойовики обстріляли житлові будинки в Авдіївці - штаб

Декілька боєприпасів влучили безпосередньо в житлові будинки, від чого відбулось загоряння будівель, повідомляє прес-центр АТО.

"На даний час обстріл триває. Характер руйнувань та можливі жертви серед місцевих жителів уточнюються. Попередньо встановлено, що бандити застосували артилерійські системи калібру більше 100 мм, що суворо заборонено пунктами Мінських домовленостей", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових поблизу Авдіївки, Широкиного і Трьохізбенки.

Вчора бойовики 13 разів застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України.