Біля Широкиного бойовики обстрілювали позиції сил АТО з артилерії і гранатометів

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Зафіксовані випадки використання бойовиками й важкого артилерійського озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями", - йдеться в повідомленні.

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"Тривають обстріли Авдіївки та її околиць. Минулої ночі бандити гатили по наших укріпленнях в районі цього населеного пункту з великокаліберних кулеметів, гранатометів та мінометів 82 мм калібру", - повідомили в прес-центрі.

З такої ж зброї бойовики обстрілювали українські підрозділи під Красногорівкою. Там же вони відкривали вогонь із зенітних установок.

"Найбільш складним становище минулої ночі було на Маріупольському напрямку, зокрема в районі Широкиного. Обстрілявши декілька разів наші опорні пункти біля цього селища з гранатометів, проросійські бандформування ударили по українських захисниках з потужних артилерійських систем калібру 152 мм", - зазначили в прес-центрі.

Окрім того, поблизу Новотроїцького противник знову використав 82-мм та 120-мм міномети. Неподалік Павлополя вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

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Впродовж минулої доби зафіксовано прольоти 5 ворожих БПЛА, 2 з яких прямували з території РФ.

"На Луганщині ввечері було відносно тихо. Однак вже під ранок бойовики обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів наші позиції поблизу Щастя та Сокольників", - підсумували в прес-центрі.