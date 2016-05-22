Сьогодні бойовики 18 раз обстріляли позиції сил АТО – штаб

З початку доби бойовики 18 раз обстріляли опорні пункти українських військових на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції за станом на 18:00.

Після нічного обстрілу з важкої артилерії противник продовжує вести вогонь по укріпленнях Збройних сил України в районі Авдіївки. Протягом дня бандити там кілька разів відкривали вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Крім того, по позиціях поблизу Невельського і Красногорівки проросійські бойовики били з мінометів калібрів 82 мм та 120 мм, а також із озброєння БМП.

На Маріупольському напрямку противник обстрілював опорні пункти сил АТО в Широкином з великокаліберних кулеметів. За українським воїнам, які захищають Тарамчук, вів вогонь ворожий снайпер.

У Луганській області неподалік Новозвановки українські позиції також обстрілював снайпер противника. На тому ж напрямку під ворожий обстріл з гранатометів потрапили опорні пункти українських підрозділів неподалік Сокільників і Жовтого.

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На приморському напрямку зафіксований проліт розвідувального БПЛА противника, який прямував з території РФ.