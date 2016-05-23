Бойовики відключили камери ОБСЄ в Донецьку та біля аеропорту

Бойовики на Донеччині відімкнули моніторингове обладнання ОБСЄ, пославшись на "наказ" свого ватажка Олександра Захарченка. Про це йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за 20 травня.

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"Озброєні члени "ДНР" зупинили роботу віддаленого моніторингового обладнання СММ в районі Донецького аеропорту, що є порушенням Доповнення до Комплексу заходів з виконання Мінських угод. СММ дізналася, що вони відключили енергопостачання вищезазначеного обладнання СММ у м. Донецьк, заявивши, що вони отримали наказ від пана Олександра Захарченка", - повідомляє СММ.

Крім того, озброєні члени "ДНР" вимагали, щоб СММ демонтувала своє обладнання і погрожували, що інакше вони самі приберуть обладнання із застосуванням сили.

"Спільний центр з контролю та координації і контактні особи "ДНР" були поінформовані про цей інцидент. Розміщення обладнання відбувалося при координації зі сторонами до його встановлення. Дії озброєних членів "ДНР" фактично вивели з ладу камери СММ в районі Донецького аеропорту", - підсумували в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, у січні стало відомо про плани ОБСЄ встановити відеокамери по всій лінії розмежування, щоби спостерігати за порушеннями режиму тиші.