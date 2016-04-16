ОБСЄ встановила відеокамери для моніторингу ситуації між Авдіївкою та Ясинуватою
15:57, 16 квітня 2016Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила сьогодні дві камери для спостереження за територією між Авдіївкою та шахтою «Октябрьский рудник» в Донецькій області.
REUTERS
Як повідомляють «Новости Донбасса», СММ ОБСЄ встановила камеру з 360-градусним обхватом, яка на даний час діє 24/7 на шахті «Октябрь» (7 км на північний захід від Донецька). На даний час встановлена інша камера СММ ОБСЄ з видом на 360 градусів і оперативною 24/7 в Авдіївці.
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«Встановлені одна навпроти одної камери збільшать можливості моніторингу на цій ділянці області», - наголошується в повідомленні.
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