ОБСЄ встановила відеокамери для моніторингу ситуації між Авдіївкою та Ясинуватою

Як повідомляють «Новости Донбасса», СММ ОБСЄ встановила камеру з 360-градусним обхватом, яка на даний час діє 24/7 на шахті «Октябрь» (7 км на північний захід від Донецька). На даний час встановлена інша камера СММ ОБСЄ з видом на 360 градусів і оперативною 24/7 в Авдіївці.

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«Встановлені одна навпроти одної камери збільшать можливості моніторингу на цій ділянці області», - наголошується в повідомленні.