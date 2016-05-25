За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військових немає. Двоє бійців отримали поранення. Це сталося в Авдіївській промзоні під час обстрілів", - заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 7 українських військовослужбовців, ще 9 зазнали поранень.