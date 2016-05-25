У полон бойовиків на Донбасі потрапили двоє військових
13:19, 25 травня 2016Війна
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У полон контрольованих Росією бойовиків на Донбасі потрапили двоє українських військових.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
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"Днями два військовослужбовця Збройних сил України потрапили у полон. Це сталося на Донецькому напрямку. Наразі вони перебувають у Донецьку. Українська влада та військове командування докладатимуть зусиль для їхнього звільнення", - наголосив Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення Антитерористичної операції зазнали поранень двоє українських військових.
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