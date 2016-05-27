Поблизу Горлівки бойовики збили безпілотник ОБСЄ

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

Зазначається, що представники СММ ОБСЄ підтвердили втрату зв’язку з літальним апаратом. Водночас підрозділи сил АТО, які несуть службу в тому районі, бачили розрив в повітрі над територією, яку контролюють бойовики.

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«Цей випадок є черговим підтвердженням того, що незаконні збройні формування й далі перешкоджають роботі міжнародних спостерігачів, на яких покладене завдання із врегулювання конфлікту на сході України. Адже перед тим як розпочати роботу на тій чи інакшій ділянці, представники ОБСЄ попереджають про це обидві сторони конфлікту. А приналежність самого БПЛА до СММ ОБСЄ легко розпізнається за конструкцією та нанесеними на нього розпізнавальними знаками», - зазначають в штабі АТО.