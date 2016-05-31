За добу на Донбасі один військовий загинув, ще двоє зазнали поранень

13:38, 31 травня 2016
Війна
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За минулу добу на Донбасі внаслідок військових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.

REUTERS

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення", - наголосив Мотузяник.

Він сказав, що втрати українські сили понесли на Донецькому напрямку.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті бойових дій загинули троє українських військових, ще вісім поранені.

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