За добу на Донбасі один військовий загинув, ще двоє зазнали поранень
13:38, 31 травня 2016Війна
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За минулу добу на Донбасі внаслідок військових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення", - наголосив Мотузяник.
Він сказав, що втрати українські сили понесли на Донецькому напрямку.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО в результаті бойових дій загинули троє українських військових, ще вісім поранені.
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