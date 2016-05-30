За минулу добу в зоні АТО в результаті боїв загинули троє військових, ще вісім поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинули, восьмеро отримали поранення», - сказав Лисенко.

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За його словами, ці втрати українські військові зазнали на Донецькому і Маріупольському напрямках.

Як повідомляв УНІАН, група українських розвідників потрапила під мінометний обстріл, троє загиблих.