За час військової агресії на Донбасі загинули 68 дітей і поранені 186 - Парубій

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій на засіданні парламенту.

Він нагадав, що традиційно в перший день літа відзначається День захисту дітей.

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"Сьогодні на лінії розмежування, де гинуть українські діти, це питання для нас особливо актуальне", - сказав спікер.

Він зазначив, що, за його даними, "за час військової агресії в Донецькій і Луганській областях загинуло 68 дітей, поранено 186 дітей".

Парубій підкреслив, що останнім часом "російські літаки скидають вибухові пристрої на українську територію - гинуть цивільні люди, в тому числі діти".