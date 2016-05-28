Розвідка повідомила про плани бойовиків активізувати роботу безпілотників для бомбардувань позицій сил АТО

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

"З середини травня противник активізував ведення розвідки із застосуванням безпілотних летальних апаратів. З початку травня було здійснено 91 політ, з яких лише за цей тиждень - 59 польотів БПЛА. При цьому у квітні було зафіксовано лише 60 таких польотів", - йдеться у повідомленні.

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У розвідці пояснили, що активізація застосування безпілотних летальних апаратів обумовлюється створенням у квітні 2016 року в 1 та 2 армійських корпусах окремих рот БПЛА. Крім того триває процес формування таких підрозділів в бригадах та полках цих корпусів.

"Противник збільшує використання безпілотних літальних апаратів і в ударному спорядженні. Для ураження важливих об’єктів сил АТО широко застосовуються ручні кумулятивні гранати РКГ-3ЕМ. В подальшому слід очікувати збільшення випадків застосування безпілотних комплексів в ударному спорядженні. Для цього Росія прискореними темпами вдосконалює та створює нові ударні БПЛА, які проходять бойові випробування на сході України", - зазначили в ГУР.

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«АТ “Концерн “Систепром” (м.Москва) створив новий багатофункціональний повітряний роботехнічний комплекс зі спеціалізованим безпілотним апаратом “Повітряний ударний робот коптерного типу”. У березні поточного року на полігоні федеральної бюджетної установи “33 Центральний науково-дослідний випробувальний інститут МО РФ” (н.п. Шихани Саратовської обл.) проведено його випробування. Під час тестування здійснювались пуски снарядів-ракет реактивних вогнеметів “Шмель” та “Шмель-М», - додали в розвідці.