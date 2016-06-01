Українські військові показали позиції бойовиків поблизу селища-привида Широкине (відео)

Їх українським військовим вдалося зняти з повітря, передає Радіо Свобода.

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"Окопи російсько-сепаратистських сил поблизу селища-привида Широкине на Донеччині розташовані за кілька сотень метрів від позицій українських бійців", - йдеться в описі до відео.

Зазначається, що будівлі поблизу Азовського моря майже знищені вогнем артилерії й танків.

Раніше у мережі з'явилося відео бою українських військових та проросійських бойовиків у промзоні Авдіївки.