З'явилося відео, як українські військові відповіли з гранатомета на обстріли бойовиків у промзоні Авдіївки
14:05, 31 травня 2016Війна
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У мережі з'явилося відео бою українських військових та проросійських бойовиків у промзоні Авдіївки.
Бійці спрацювали зі СПГ по бойовиках в Авдіївці / Скріншот
Відповідний ролик був розміщений на Youtube-каналі сьогодні, проте, судячи з дати на відео, бій відбувався 21 квітня.
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Зазначається, що це бійці окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" працюють з СПГ (станковий протитанковий гранатомет - Ред.) по противнику.
УВАГА: На відео присутня ненормативна лексика!
Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога українськими військовими був захоплений сучасний піхотний вогнемет МРО-А, прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2003 році.
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