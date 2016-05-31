З'явилося відео, як українські військові відповіли з гранатомета на обстріли бойовиків у промзоні Авдіївки

Відповідний ролик був розміщений на Youtube-каналі сьогодні, проте, судячи з дати на відео, бій відбувався 21 квітня.

Читайте такожВолонтери розповіли про важку ситуацію у районі Зайцевого, інформація про "злив" населеного пункту не підтверджується

Зазначається, що це бійці окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" працюють з СПГ (станковий протитанковий гранатомет - Ред.) по противнику.

УВАГА: На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога українськими військовими був захоплений сучасний піхотний вогнемет МРО-А, прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2003 році.