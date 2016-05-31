З'явилося відео, як українські військові відповіли з гранатомета на обстріли бойовиків у промзоні Авдіївки

14:05, 31 травня 2016
Війна
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У мережі з'явилося відео бою українських військових та проросійських бойовиків у промзоні Авдіївки.

Авдеевка / Скриншот

Відповідний ролик був розміщений на Youtube-каналі сьогодні, проте, судячи з дати на відео, бій відбувався 21 квітня.

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Зазначається, що це бійці окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" працюють з СПГ (станковий протитанковий гранатомет - Ред.) по противнику. 

УВАГА: На відео присутня ненормативна лексика!

Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою ворога українськими військовими був захоплений сучасний піхотний вогнемет МРО-А, прийнятий на озброєння ЗС РФ в 2003 році. 

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