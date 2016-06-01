На Донбасі в травні через обстріли бойовиків загинули 26 українських військових - прес-секретар Кучми

Про це у Facebook за підсумками сьогоднішнього засідання групи повідомила прес-секретар представника України в Тристоронній контактній групі, екс-президента Леоніда Кучми, Дарка Оліфер.

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"Тристороння контактна група відзначила зростання кількості обстрілів позицій українських військових, у тому числі, з гармат калібром понад 100 мм: мінометів, ствольної артилерії, ракетних систем залпового вогню "Град". Через порушення режиму тиші тільки в травні 2016 року загинули 26 українських військових. Представники ОРДЛО продовжують обстрілювати і ділянки, заплановані для розмінування. Поки не буде сталого режиму припинення вогню, неможливо говорити про суттєвий прогрес у вирішенні гуманітарних, політичних і економічних питань", - йдеться в повідомленні.

Раніше в РНБО повідомили, що з початку цього року на сході України загинули 42 військовослужбовців і поранені 350. Всього за час АТО вбито 10 тис. українців, більше 20 тис. поранено.