З початку року на Донбасі загинуло 42 військових, а за час АТО вбито 10 тисяч українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль під час засідання Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради, Сейму Литви і сенату Польщі.

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Він зазначив, що також з початку року зафіксовано 6380 обстрілів. Він наголосив, що Росія не виконує мінські домовленості. “На сьогодні шлях умиротворення агресора замість посилення санкцій та інших реальних дій призводить лише до зростання жертв серед українських військових та мирних жителів, а також посилює небезпеку розв'язання повномасштабних військових дій в Європі”, - сказав Коваль.

За його словами, за понад два роки “бойовиками і їхніми російськими господарями” вбито 10 тис. українців, понад 20 тис. поранено і близько 2 млн людей вимушені були покинути свої домівки.

Коваль підкреслив, що Росія перетворила Донецьк і Луганськ “на величезний полігон для відпрацювання тактичних прийомів і випробування новітньої зброї”.

Він повідомив, що останнім часом відбувається нарощування угруповань збройних сил Росії на західному і південно-західному стратегічних напрямках, в тому числі безпосередньо поблизудержавного кордону України.

“Станом на сьогодні російське військове угруповання на тимчасово окупованій території України складає 15 батальйонних тактичних груп, 8 ротних тактичних груп та окрему мотострілкову бригаду”, - повідомив перший заступник секретаря РНБО.

Він додав, що загальна чисельність особового складу становить близько 36 тисяч військовослужбовців, які мають на озброєнні до 300 танків, 1002 бойові машини, 285 артилерійських систем, 149 реактивних систем залпового вогню, 4 тактичних реактивних комплексів “Точка У”, 461 бойовий літак, 303 вертольоти, 23 бойові кораблі та 2 підводні човни.

Коваль наголосив на необхідності посилення санкцій щодо Росії, оскільки йдеться про “зовнішню агресію, а не про громадянський конфлікт”.